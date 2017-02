Zoet lijkt schuldig aan nederlaag: ‘Als dat zo is, heb ik pech gehad’

Het lijkt erop dat Jeroen Zoet zondagmiddag met een eigen doelpunt verantwoordelijk was voor de eindstand bij Feyenoord - PSV (2-1). De keeper pareerde een kopbal van Jan-Arie van der Heijden, waarna hij de bal naar zich toetrok. Op dat moment trilde het horloge van arbiter Bas Nijhuis en passeerde de bal de doellijn.

In tegenstelling tot aanvoerder Luuk de Jong, die de doellijntechnologie in twijfel trok, wil Zoet er niet te veel woorden aan vuilmaken. "Ik ging naar de bal toe en wilde hem voor de lijn weghalen. Daar deed ik alles voor. Of hij erover was? De technologie was heel duidelijk", erkent Zoet. "We kunnen de beelden nog eens bekijken, maar daar wordt het niet anders van."

"Je kunt het duizend keer terugkijken, maar daar heb je niets aan. Het zou best kunnen dat ik de bal nog terughaal. Als dat zo is, heb ik pech gehad en heeft Feyenoord geluk gehad door dat systeem dat hier hangt", aldus de keeper, die er bij FOX Sports aan toevoegt dat PSV naar zichzelf moet kijken. In het eerste kwartier liet PSV zich volgens Zoet afbluffen. "Daarna pakken we het goed op. We hadden de kans op de 1-2, die hebben we niet gemaakt. Dit is een hele dure nederlaag. Elf punten is nu wel heel veel."