De Jong trekt doellijntechologie in twijfel: ‘Hoe betrouwbaar is dit?’

Bas Nijhuis paste zondagmiddag op een cruciaal moment in de competitie de doellijntechnologie succesvol toe. Bij een 1-1 tussenstand tussen Feyenoord en PSV trilde zijn horloge, na een kopbal van Jan-Arie van der Heijden. Nijhuis kende het doelpunt toe, waardoor de koploper won (2-1).

Luuk de Jong vindt het ongelooflijk dat de topper is beslist door een bal die hooguit een millimeter de doellijn heeft gepasseerd. "Dat het door doellijntechnologie beslist moet worden. Ongekend", baalde de aanvaller in gesprek met FOX Sports. "Het leek zo onwaarschijnlijk dat de bal erin zat."

De Jong werd vervolgens met de beelden geconfronteerd. "Je kan het niet eens zien. Volgens mij haalt Jeroen Zoet de bal gewoon van de lijn, hoor. Hoe betrouwbaar is dit?" De aanvaller kan echter niet ontkennen dat doellijntechnologie betrouwbaarder is dan het blote oog. "Dat is ook zo... Volgens mij wordt Héctor Moreno ook helemaal naar beneden getrokken, maar goed. Daar moeten we het helemaal niet over hebben."

Het was uiteindelijk de vraag of Van der Heijden het doelpunt inderdaad maakte. Het leek erop dat het horloge van Nijhuis pas trilde nadat Zoet de bal naar zich terugtrok, stipte analist Ronald de Boer aan. "De bal ligt op de lijn en dan trekt hij 'm naar zich toe", zei De Boer. "Hij kijkt natuurlijk op z'n klokkie of het een goal was en na die actie van Zoet gaat ie trillen."