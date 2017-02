Bizarre strafschop van Bacca helpt AC Milan in fascinerende eerste helft

AC Milan en Lazio hebben zondagmiddag een minimale zege geboekt in de Serie A. De ploeg van Vincenzo Montella won met 0-1 van Sassuolo na een controversiële strafschop van Carlos Bacca, die de bal met beide voeten raakte. Milan bleef zevende in de competitie; Lazio rukte op naar plaats vijf dankzij een overwinning op Udinese (1-0).

Sassuolo - AC Milan 0-1

In San Siro won Milan met 4-3 van Sassuolo en ook op verplaatsing werd het een bizarre wedstrijd. Zoveel doelpunten als in oktober vielen er niet, maar de toeschouwers verveelden vooral voor rust geen moment. In de openingsfase kreeg Domenico Berardi een gele kaart voor een vermeende schwalbe na een tackle van Leonel Vangioni. In werkelijkheid leek de aanvaller licht geraakt te worden; het was dus niet genoeg voor een strafschop. Even daarna mocht Sassuolo alsnog aanleggen vanaf elf meter. Ook de aanleiding daartoe was veelbesproken. Juraj Kucka en Alfred Duncan hielden elkaar vast, maar arbiter Gianpaolo Calvarese zag het als een overtreding van Kucka.

Berardi schoot echter naast. Vervolgens kreeg Milan een dubieuze penalty voor een vermeende overtreding van Alberto Aquilani op Andrea Bertolacci. Carlos Bacca gleed uit tijdens het nemen van de strafschop en raakte de bal met beide voeten, alvorens te scoren. Het protest van het woedende Sassuolo haalde niets uit. De tweede helft was minder enerverend. Milan hield de voorsprong vast en kon die nog verder uitbreiden. Sensationele reddingen van Sassuolo-doelman Andrea Consigli op pogingen van Suso en Cristián Zapata voorkwamen een grotere nederlaag voor de nieuwe nummer dertien van Italië.

Lazio - Udinese 1-0

Lazio pakte zondagmiddag drie belangrijke punten in de strijd om een toegangsbewijs voor Europa. Het team van Simone Inzaghi had voldoende aan een strafschop, nadat een handsbal van Danilo door de assistent-scheidsrechter was gesignaleerd. Ciro Immobile ging achter de bal staan en stuurde Orestis Karnezis de verkeerde kant op: 1-0. Stefan de Vrij stond negentig minuten binnen de lijnen, terwijl Wesley Hoedt na een uur spelen naar de kant werd gehaald. Door de zege staat Lazio voorlopig op een vijfde positie.