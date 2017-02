Kane helpt Tottenham met derde hattrick van 2017 langs Stoke City

Tottenham Hotspur blijft in de Premier League ongenaakbaar op eigen veld. Het elftal van Mauricio Pochettino won zijn laatste zeven competitiewedstrijden voor eigen publiek en rekende zondagmiddag ook af met Stoke City, dat bij rust al tegen een 4-0 achterstand aankeek en een grotere afstraffing uiteindelijk bespaard bleef. Totteham neemt voorlopig de tweede plaats op de ranglijst in, terwijl Stoke in de middenmoot blijven bungelen.

Stoke bleef ongeslagen in zijn laatste twee duels op White Hart Lane en was met vertrouwen afgereisd naar Noord-Londen voor het treffen met Tottenham, dat in zijn laatste vier duels slechts eenmaal tot winst kwam. De bezoekers werden echter vanaf het eerst fluitsignaal met de rug tegen de muur gezet en keken na de eerste helft al tegen een onoverbrugbare achterstand aan. Clubtopscorer Harry Kane nam Tottenham op sleeptouw.

Kane maakte dit kalenderjaar al tweemaal drie doelpunten in een wedstrijd en had tegen Stoke slechts 37 minuten nodig om dat aantal te halen. Kane verzorgde na een kwartier spelen de openingstreffer door raak te schieten uit een lastige hoek, waarna de Engelsman nog in het eerste bedrijf zijn hattrick completeerde, alvorens hij teamgenoot Dele Alli op slag van rust in de gelegenheid stelde om de 4-0 binnen te schuiven. Christian Eriksen fungeerde bij het tweede en derde doelpunt van Kane als aangever en staat dit seizoen al op vijftien assists in alle competities.

Tottenham kreeg na de onderbreking voldoende mogelijkheden om de score verder te verfraaien, maar een vijfde goal bleef door goed keeperswerk van Lee Grant uiteindelijk uit. De doelman van Stoke redde onder meer op pogingen van Kyle Walker en Dele Alli en hield in de slotfase ook nog Kane van zijn vierde treffer af. Tottenham speelde het duel uiteindelijk professioneel uit en besluit het Premier League-weekeind als tweede.