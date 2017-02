AZ ontsnapt na debacle in Lyon maar ternauwernood aan nieuw verlies

AZ heeft na de midweekse zeperd in de Europa League tegen Olympique Lyon (7-1 verlies) opnieuw een bittere pil moeten slikken. De ploeg van John van den Brom kwam zondagmiddag voor eigen publiek niet langs PEC Zwolle, dat lang leek af te stevenen op een overwinning, maar uiteindelijk genoegen moest nemen met één punt: 1-1. AZ besluit het weekend daarmee als vijfde, terwijl PEC is opgestoomd naar een dertiende plaats

Van den Brom voerde drie wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van het duel in Lyon van donderdag. Mattias Johansson, Alireza Jahanbakhsh en Fred Friday vonden zichzelf terug op de reservebank en dat leverde onder meer basisplaatsen op voor Wout Weghorst en Guus Til. Het tweetal combineerde na een klein half uur spelen goed, maar een schot van Weghorst kon Mickey van der Hart uiteindelijk niet verontrusten. De doelman van PEC redde in de eerste helft ook nog op pogingen van Derrick Luckassen en Iliass Bel Hassani en behoedde zijn ploeg daarmee voor een achterstand.

PEC maakte een bijzonder povere indruk in de eerste helft, maar tapte na de onderbreking uit een ander vaatje. Het elftal van Ron Jans kwam furieus uit de kleedkamer en verraste de thuisploeg na amper drie minuten spelen in het tweede bedrijf. Ryan Thomas ontving het leder na een afgeslagen hoekschop, waarna de Nieuw-Zeelander het net liet bollen met een hard schot. PEC kreeg voorts via Queensy Menig een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar de poging van de Ajax-huurling werd op katachtige wijze onschadelijk gemaakt door Tim Krul, die AZ zo in de wedstrijd hield.

Van den Brom viel na de openingstreffer van Thomas terug op Jahanbakhsh en Friday en laatstgenoemde was acht minuten voor tijd goud waard voor AZ. De invaller werd bereikt door Levi García, die Bart Schenkeveld op fraaie wijze zijn hielen had laten zien, en bezorgde de geplaagde formatie van Van den Brom met een intikker zo alsnog een puntendeling.