Feyenoord drijft dankzij technologie boven in heerlijke topper tegen PSV

Feyenoord heeft een enerverende topper tegen PSV winnend afgesloten. De Rotterdammers zetten een grote stap richting de Coolsingel, dankzij doelpunten van Jens Toornstra en Jan-Arie van der Heijden. Namens PSV kwam Gastón Pereiro tot scoren. Het beslissende doelpunt van Feyenoord werd toegekend dankzij doellijntechnologie. PSV heeft een achterstand van elf punten en lijkt uitgeschakeld in de titelstrijd.

Giovanni van Bronckhorst liet aanvoerder Dirk Kuyt uit het basiselftal, ten faveure van Toornstra. Bij PSV keerde Pereiro terug in de basis; afgelopen weekend kreeg Steven Bergwijn nog de voorkeur tegen NEC (3-1 zege). Feyenoord trok fel van leer in de eigen Kuip en reeg de kansen aaneen in de openingsfase. Het publiek werd opgezweept door een schuiver van Eljero Elia, een schot van Nicolai Jörgensen op keeper Jeroen Zoet en een 'schampkopbal' van de Deen. Jörgensen toucheerde de bal licht met het hoofd na een vrije trap van Steven Berghuis en zag het leer rakelings naast zeilen.

Jens Toornstra kreeg een basisplek en opende de score.

Binnen negen minuten kreeg Feyenoord loon naar werken. Terence Kongolo stoomde op aan de linkerkant na een pass van Elia. De verdediger legde de bal perfect klaar voor Toornstra, die in het strafschopgebied in de kruising mikte. PSV kreeg maar geen grip op Kongolo. Met zijn offensieve intenties zorgde de linksback geregeld voor problemen in de Eindhovense defensie. PSV kwam in die fase niet veel verder dan een gesmoord schot van Pereiro, dat in de handen van Brad Jones belandde. Santiago Arias haalde een kopbal van Eric Botteghin voor de lijn weg; Berghuis schoot vanaf twintig meter naast.

Het tempo was moordend, maar zakte gaandeweg de eerste helft in. PSV, dat Marco van Ginkel geblesseerd zag uitvallen, kreeg het initiatief in handen. Feyenoord wist PSV desondanks in bedwang te houden. In de blessuretijd van de eerste helft zorgden Jones en Kongolo ervoor dat Pereiro niet tot scoren kwam; PSV claimde tevergeefs een penalty. In de tweede helft leek Feyenoord zonder veel problemen overeind te blijven. PSV had niet de inspiratie om het defensieve blok van de Rotterdammers omver te krijgen. Feyenoord was via Jörgensen en Botteghin juist dicht bij de tweede treffer.

Gastón Pereiro bracht PSV na een uur op gelijke hoogte.

Toch ging het na een uur mis. Davy Pröpper bediende Pereiro op fraaie wijze, waarna de Uruguayaan van afstand de linkerhoek vond: 1-1. Het doelpunt zorgde ervoor dat Feyenoord weer attractief ging voetballen. Toornstra schoot hard in het zijnet en Berghuis kreeg een gigantische kans: hij had de tijd en ruimte in het strafschopgebied, maar zijn uithaal spatte uiteen op de paal. Aan de overzijde had invaller Bergwijn één-op-één met Jones veel te veel tijd nodig. Een uiterste inspanning van Rick Karsdorp kwam net op tijd.

De slotfase van het spektakelstuk werd alleen nog maar enerverender. Acht minuten voor tijd zorgde Van der Heijden voor het verschil met een kopbal binnen het strafschopgebied. Zoet pakte de bal uit de lucht, maar doellijntechnologie wees uit dat het leer over de lijn was geweest. Het protest van PSV bij Bas Nijhuis sorteerde geen effect: het horloge van de arbiter trilde en de beelden wezen uit dat de bal een millimeter over de lijn was. Feyenoord consolideerde de voorsprong vervolgens en deelde PSV een enorme dreun uit in de titelstrijd. Ajax kan later op de zondag op vijf punten afstand komen.