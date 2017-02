Scholes wijst niet naar tackle van Moreno: ‘Shaw heeft teleurgesteld’

Paul Scholes betreurt de stilstand van Luke Shaw. De vleugelverdediger is volledig fit na een absentie van tien maanden, maar speelt bij Manchester United tweede viool achter Daley Blind. Volgens Scholes had Shaw de potentie om meer te bereiken dan hij tot nu toe heeft gedaan.

"Luke Shaw heeft teleurgesteld", valt de clubicoon van the Red Devils met de deur in huis in gesprek met Goal. "Hij had de potentie om een van de beste linksbacks ter wereld te worden, maar om de een of andere reden maakt hij dat niet waar. Of het nu komt omdat José Mourinho hem behandelt zoals hij Henrikh Mkhitaryan behandelde, of omdat hij Shaw niet genoeg speeltijd geeft om hem te blijven motiveren zichzelf te bewijzen, dat weet ik niet."

Scholes wijst niet naar de beenbreuk van Shaw, die hij in september 2015 opliep na een charge van PSV'er Héctor Moreno. Volgens de oud-middenvelder is de invloed van die blessure lastig in te schatten. "We weten immers niet precies wat er op het trainingsveld gebeurt. Maar hij is al een aantal weken fit en nog steeds maakt de trainer geen gebruik van hem. Misschien omdat zijn focus niet volledig op het voetbal is gericht, ik weet het niet. Als hij fit was en zou schitteren, zoals hij eigenlijk zou moeten doen, zou hij ongetwijfeld de eerste keus zijn als linksback." Volgens the Guardian zint Shaw op een vertrek bij Manchester United.