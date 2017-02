Vitesse maakt kansen af en voorkomt evenaring van reeks in februari 2012

Vitesse heeft zondag bij Go Ahead Eagles geen misstap begaan. Het team van Henk Fraser stapte in De Adelaarshorst met een 1-3 zege van het veld en maakte daarmee een einde aan een reeks van twee opeenvolgende nederlagen in competitieverband. De laatste keer dat de Arnhemmers drie keer op rij verloren, dateert uit februari 2012. Domper op de zege was de blessure van Eloy Room, die twintig minuten voor tijd naar de kant ging.

Zowel Go Ahead als Vitesse begon afwachtend aan de krachtmeting in Deventer. Het team van Hans de Koning leunde in de eerste helft op Jarchinio Antonia, maar zijn voorzetten vanaf de rechterkant resulteerden niet in grote kansen. Ook Vitesse was niet heel dominant aanwezig, maar toch moest Theo Zwarthoed de bal uit zijn doel rapen.

Na nog geen half uur spelen kreeg Go Ahead een hoekschop niet goed weg, waarna Lewis Baker de bal weer in het strafschopgebied bracht. Ricky van Wolfswinkel werkte het leer vervolgens van dichtbij binnen: 0-1. Marcel Ritzmaier probeerde vlak na rust de 1-1 op het scorebord te brengen, maar Eloy Room was attent en keerde zijn inzet vanaf een meter of twintig. Luttele minuten later sloeg Vitesse andermaal toe.

Milot Rashica gaf een lage voorzet vanaf de rechterkant, waarna Navarone Foor de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met veel gevoel in de rechterhoek mikte: 0-2. De Koning wijzigde zijn elftal op enkele plaatsen, maar de veranderingen sorteerden geen effect. Negen minuten voor tijd zorgde Rashica met een hard schot na een inviduele actie zelfs nog voor de 0-3. Het slotakkoord kwam op naam van Daniel Crowley, die zag hoe doelman Michael Tornes zich enigszins verkeek op zijn inzet vanaf een meter of twintig. Door de zege staat Vitesse momenteel zevende, met evenveel punten als sc Heerenveen en AZ. Go Ahead blijft onder de rode streep staan.