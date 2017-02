‘Ik zie Davy Klaassen wel bij een topclub in Duitsland of Engeland spelen’

Davy Klaassen is aanvoerder én leider op het middenveld van Ajax. Kevin van Kippersluis, aanvaller van FC Volendam maar bovenal een goede vriend van Klaassen, vindt het niet verrassend dat de Oranje-international beter en beter wordt. "Vroeger was Davy al een aanvoerder. In het veld was het een gifkikker, maar wel iemand met overzicht", vertelt Van Kippersluis in gesprek met de NOS.

Het is zonder twijfel de beste periode uit zijn loopbaan, dat ziet Klaassen zelf ook wel. "Ik voel me wel echt heel sterk. En ik voel me goed. Hoe dat komt is wel moeilijk te verklaren", zo stelt Klaassen. "Ik denk wel dat ik steeds beter word, ik hoop althans dat ik nog niet op mijn absolute top ben." Ajax-trainer Peter Bosz denkt dat het beter is als Klaassen nog een seizoen bij Ajax blijft. "Ik hoop niet dat hij vertrekt. Het zou goed zijn voor het Nederlandse voetbal en misschien wel voor Davy zelf als hij nog een seizoen in Amsterdam blijft."

Van Kippersluis denkt dat Klaassen op den duur wel vertrekken. "Ik zie Davy in de toekomst wel bij een topclub in de Bundesliga of de Premier League spelen. Hij verdient dat ook, want hij werkt er keihard voor." Klaassen vindt zelf 'heel veel clubs mooi'. "Maar ik wil nog niet denken aan een andere stap. Ook omdat er nu geen transferperiode is. En of ik goed genoeg ben, kan ik pas beoordelen als ik bij een grotere club speel."