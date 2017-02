‘Di María vond die actie van Kluivert respectloos en onaanvaardbaar’

Ángel Di María was in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (4-0) een van de uitblinkers aan de kant van Paris Saint-Germain, maar dat hoge niveau haalt hij dit seizoen lang niet altijd. De directie was zelfs zo ontevreden over de prestaties van de Argentijn dat zij hem in januari probeerde te verkopen, zo meldt L’Équipe.

Directeur voetbalzaken Patrick Kluivert zou zaakwaarnemer Jorge Mendes de opdracht hebben gegeven om een club in China te vinden voor de 29-jarige Di María, maar die zet schoot in het verkeerde keelgat bij de rechtsbuiten zelf. “Ángel vond het helemaal niet leuk. Hij vond het respectloos en onaanvaardbaar”, vertelt een ingewijde in de krant.

Paris Saint-Germain nam de 78-voudig international in augustus voor naar verluidt zo’n 63 miljoen euro over van Manchester United en Kluivert hoopte dat bedrag, of een groot deel ervan, dus kennelijk terug te verdienen door een akkoord te sluiten met een Chinese club. Di María heeft bij PSG nog een contract tot medio 2019.