Vilhena is ‘grote broer’ dankbaar: ‘Ik leer veel van hem’

Giovanni van Bronckhorst liet zich tijdens de persconferentie voor het duel met PSV lovend uit over Tonny Vilhena. De trainer zei dat de middenvelder zich heeft ontwikkeld tot een ‘complete speler: “Hij heeft enorme stappen gemaakt.” De 22-jarige Vilhena erkent dat hij ‘constanter’ is geworden, zo vertelt hij aan de NOS.

De linkspoot voegt eraan toe dat hij zich op verschillende terreinen nog kan verbeteren, maar dat hij merkt dat hij over het algemeen een hoger niveau haalt dan in de afgelopen jaren. Dat heeft volgens Vilhena ook te maken met de samenwerking met Karim El Ahmadi: “Ik ben heel goed met Karim. Er is een klik”, zegt hij.

“Ik ben vaak bij hem thuis, eet vaak met hem. Ik leer veel van Karim. Hij is een stuk ouder en heeft veel meer levenservaring dan ik. Hij helpt mij. Ik zie hem een beetje als mijn grote broer”, besluit Vilhena, die het zondag met Feyenoord dus opneemt tegen PSV.