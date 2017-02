‘Ik had meer aanbiedingen, maar Feyenoord sprak mij meteen aan’

Nicolai Jörgensen stond in de zomer in de belangstelling van onder meer clubs uit Italië, maar tekende in juni uiteindelijk een contract bij Feyenoord. De aanvaller, die naar verluidt 3,3 tot 4,0 miljoen euro kostte, heeft geen spijt van die beslissing.

“Ik had meer aanbiedingen, maar Feyenoord sprak mij meteen aan. Ik wilde snel voetbal spelen. Als diepe spits. Bij FC Kopenhagen was ik toch vaak de speler achter de diepe spits. Feyenoord was perfect voor mij”, legt hij uit in het Algemeen Dagblad. Jörgensen lijkt straks terug te kunnen kijken op een geslaagd debuutseizoen, want hij is met Feyenoord op weg naar het kampioenschap en maakte reeds 19 doelpunten in 33 wedstrijden.

Met Feyenoord neemt Jörgensen het zondagmiddag op tegen PSV. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst heeft, omgerekend naar drie punten voor een zege, nooit meer punten gehad na 23 Eredivisieduels dan dit seizoen (60, gelijk met 1967/68). De voorsprong van de Kuipbewoners op runner-up Ajax bedraagt overigens vijf punten.