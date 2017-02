‘Hij kan binnen een paar jaar net zo goed worden als Griezmann’

Antoine Griezmann wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar Paul Scholes vraagt zich af of het halen van de aanvaller een verstandige zet zou zijn. De oud-middenvelder zegt in een interview met Goal namelijk dat Marcus Rashford op termijn namelijk net zo goed kan worden als de Fransman.

De negentienjarige Rashford scoorde dit seizoen pas drie keer in de Premier League en heeft onder José Mourinho niet altijd een basisplaats, maar geniet wel het volste vertrouwen van Scholes. “Hij is goed genoeg, hij heeft zoveel kwaliteit. Hij kan geïnspireerd raken door de mogelijke komst van Griezmann en kan binnen twee of drie jaar net zo goed worden.”

Rashford maakte in februari 2016 in de Europa League-wedstrijd tegen FC Midtjylland zijn debuut in het eerste elftal van the Mancunians en kwam in dat duel tot twee treffers. De teller staat in totaal reeds op zestien doelpunten en vijf assists in 56 wedstrijden.