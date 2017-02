‘Manchester United bereidt miljoenenbod voor op De Vrij’

Manchester United is Stefan de Vrij niet vergeten. De huidige nummer zes van de Premier League is nog altijd zeer gecharmeerd van de verdediger en bereidt volgens Express een bod van ruim 35 miljoen euro op hem voor.

De krant schrijft dat manager José Mourinho een long-term admirer is van De Vrij en dat hij zijn kans ruikt nu de dertigvoudig international van het Nederlands elftal nog maar tot medio 2018 vastligt in Rome. Onderhandelingen over een eventuele nieuwe verbintenis hebben tot dusverre niets opgeleverd.

Het is de vraag of Lazio akkoord gaat met 35 miljoen, want in januari meldde Mediaset nog dat de vraagprijs zestig miljoen euro bedraagt. De Vrij zou overigens ook in beeld zijn bij clubs als Manchester City, Chelsea, AC Milan en Bayern München.