‘Ik heb er bewust voor gekozen om ‘nee’ te zeggen tegen Heerenveen’

Erwin Mulder gaat sc Heerenveen waarschijnlijk verlaten. De doelman beschikt over een aflopend contract en de onderhandelingen over een eventuele nieuwe verbintenis hebben tot niets geleid, zo vertelde hij zaterdagavond na het duel met Roda JC Kerkrade (3-0 winst) voor de camera van FOX Sports.

“Ik ben transfervrij. We zijn er niet uitgekomen. Ik heb Heerenveen de kans gegeven om over te schakelen naar een plan B. Wij kunnen nu ook kijken wat er eventueel op mijn pad komt. Wat het struikelblok is? Ik wil gewoon kijken of er mooie clubs uit het buitenland zijn waar ik terecht kan komen”, aldus Mulder, die tot dusverre 64 wedstrijden voor de Friezen speelde.

De voormalige sluitpost van Feyenoord voegt eraan toe dat een langer verblijf in het Abe Lenstra Stadion nog niet helemáál is uitgesloten en dat de deur daarvoor nog ‘op een kier’ staat: “Maar voorlopig is het nee. Ik ambieer om naar het buitenland te gaan. Nu ik transfervrij en 28 ben, komt wellicht de kans om die stap te maken. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om 'nee' tegen Heerenveen te zeggen.”