‘Ik heb in de rust één keer gewisseld, maar had ze alle elf kunnen wisselen’

FC Utrecht boog op bezoek bij FC Groningen in de tweede helft een 2-0 achterstand om in een 2-3 overwinning. Trainer Erik ten Hag moest het nodige omzetten in de rust, maar deed dat uiteindelijk met succes. De oefenmeester was niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg in het eerste bedrijf.

“We hadden aan de instelling gesleuteld en een wissel toegepast, al had ik ze alle elf kunnen wisselen”, zegt Ten Hag tegen FOX Sports. “Met Wout Brama brachten we een rustpunt en iemand die defensief de boel bij elkaar kon houden. Toch kwamen we weer slecht uit de kleedkamer, maar daarna kwamen we er beter en beter in. Uiteindelijk is winnen met 2-3 van een concurrent een prima prestatie.”

Het zag er in de eerste helft echter niet naar uit dat zijn ploeg zou gaan winnen. Ten Hag was kritisch op de verrichtingen van zijn ploeg voor rust. “In een wedstrijd zijn twee helften nooit gelijk. We stonden niet goed aan de start, en dat moet ik mezelf als coach ook kwalijk nemen. Defensief werden afspraken niet nagekomen, we waren slordig aan de bal en de veldbezetting was niet in orde. Het was van alles niets.”