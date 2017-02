Lovende Ayoub: ‘Hij heeft een ander mens van mij gemaakt’

FC Utrecht stevende zaterdagavond op puntverlies af tegen FC Groningen, maar door een doelpunt in de 82e minuut van Yassin Ayoub gingen de punten toch nog mee naar de Domstad (2-3). De middenvelder vierde de treffer met Erik ten Hag.

De 22-jarige linkspoot zei na afloop tegen de NOS dat hij dat deed omdat de trainer hem ‘heel veel heeft gesteund’: “Ook in de moeilijke periode, toen ik geblesseerd was en de bekerfinale miste. Hij heeft me altijd moed ingesproken, mijn ogen geopend en hij heeft een ander mens, of eigenlijk een andere voetballer, van me gemaakt”, aldus Ayoub.

“Ik deed vroeger alles uit stilstand en op basis van mijn talent, hij heeft me laten zien wat er écht gevraagd wordt. Daarom had ik in mijn hoofd: als ik scoor is-ie voor hem”, besloot de voormalig international van Jong Oranje, die zijn twaalfde treffer maakte voor FC Utrecht.