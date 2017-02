‘Leicester City benadert Hiddink als opvolger van ontslagen Ranieri’

Leicester City ontsloeg afgelopen week Claudio Ranieri is momenteel hard op zoek naar een vervanger voor de Italiaan. In die zoektocht zouden the Foxes zijn uitgekomen bij Guus Hiddink. De Nederlandse oefenmeester zit sinds afgelopen zomer zonder werk, nadat zijn werk als interim-trainer bij Chelsea erop zat.

De regerend kampioen van Engeland zou volgens de BeIN Sports Hiddink hebben benaderd om voorlopig het roer over te nemen en degradatie met Leicester te voorkomen. Vorig seizoen nam de ex-bondscoach een soortgelijke uitdaging aan, toen hij het zwalkende Chelsea onder zijn hoede kreeg nadat José Mourinho de laan uit werd gestuurd.

Met the Blues eindigde Hiddink uiteindelijk in de middenmoot van de Premier League, waarna Antonio Conte het afgelopen zomer van hem overnam. Overigens klopte Leicester City al eerder bij de zeventigjarige oefenmeester aan, vlak nadat hij ontslagen was bij het Nederlands elftal. Destijds wimpelde Hiddink de interesse af, waarna the Foxes voor Ranieri kozen.