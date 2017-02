Juventus doet wat het moet doen en wint probleemloos van Empoli

Juventus heeft optimaal geprofiteerd van het puntverlies van Napoli. De Oude Dame boekte in eigen huis een comfortabele 2-0 overwinning op Empoli. De voorsprong op de Napolitanen is daardoor inmiddels gegroeid tot twaalf punten, terwijl voor AS Roma, de andere concurrent in de titelrace, zondag een lastige uitwedstrijd tegen Internazionale wacht.

Juventus won midweeks in de Champions League met 0-2 tegen FC Porto en trainer Massimiliano Allegri gaf zaterdagavond diverse basiskrachten rust. Onder meer Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala en Andrea Barzagli mochten van Allegri op de bank blijven in het treffen met Empoli. Leonardo Bonucci mocht wel weer aan de aftrap verschijnen. De verdediger werd na een aanvaring met Allegri uit de selectie gezet voor het duel met Porto, maar is inmiddels weer in genade aangenomen.

Dani Alves, Mario Mandzukic en Leonardo Bonucci vieren een treffer van Juventus.

Al na vier minuten had Gonzalo Higuaín zijn ploeg op voorsprong kunnen zetten, maar zijn inzet vanaf een meter of vijf was te zacht en kon gekeerd worden door Empoli-doelman Lukasz Skorupski. Even later had Mario Mandzukic een inzet van Juan Cuadrado bij de tweede paal binnen kunnen tikken, maar de Kroatische aanvaller was net te laat. Empoli had in het Juventus Stadium weinig in te brengen, maar een treffer van de thuisploeg bleef lang uit.

Pas in de tweede helft zette Mandzukic met een steenharde kopbal de openingstreffer op het scorebord. Tien minuten later gooide Alex Sandro de wedstrijd in het slot. De verdediger nam de bal aan in het strafschopgebied, draaide met twee man in zijn rug weg en schoot in de verre hoek raak. Een kwartier voor tijd leek de ingevallen Paulo Dybala voor de derde treffer te zorgen, maar dat doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Die derde treffer kwam er uiteindelijk niet meer, maar Juventus kwam ook geen seconde meer in de problemen. Het kan nu rustig gaan kijken naar verrichtingen van concurrent AS Roma, dat bij een nederlaag tegen Internazionale de achterstand op Juventus ziet oplopen tot tien punten. Napoli verloor eerder vandaag in eigen huis van Atalanta en staat inmiddels twaalf punten achter op de koploper.