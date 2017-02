SC Heerenveen slaat na rode kaart toe en passeert AZ

SC Heerenveen heeft na drie competitienederlagen op rij weer eens punten gepakt. De nummer vijf van de Eredivisie had zaterdagavond aan een doelpunt van Doke Schmidt en late treffers van Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad voldoende om Roda JC Kerkrade op de knieën te krijgen (3-0). Verdediger Schmidt maakte zodoende zijn eerste doelpunt ooit voor Heerenveen.

Heerenveen maakte 52 Eredivisiedoelpunten in de 23 thuisduels met Roda JC, het hoogste aantal van de Friezen tegen een specifieke tegenstander. Het creëren van kansen ging de thuisploeg dit keer echter moeilijker af, laat staan het maken van een doelpunt. Heerenveen had in de eerste helft wel het beste van het spel en probeerde ook wel het initiatief te nemen, maar het kostte het behoudend opererende Roda nauwelijks moeite om de rijen gesloten te houden. De eerste aardige mogelijkheid voor Heerenveen kon pas na een half uur worden genoteerd: Benjamin van Leer stopte een schot van Morten Thorsby.



Doelpuntenmaker Doke Schmidt in een sprint.

In het laatste kwartier van het eerste bedrijf deden ook Ghoochannejhad (over) en Mitchell Paulissen (naast) nog pogingen om het scorebord in beweging te krijgen, maar zij faalden in de afwerking. Ook Sam Larsson had bij een vrije trap het vizier niet op scherp staan. Jurgen Sterppel kon onmogelijk tevreden zijn over de verrichtingen van zijn ploeg in de eerste helft, maar voerde in de rust geen veranderingen door en zag Arber Zeneli na vier minuten een dot van een kans krijgen. De aanvaller wachtte echter te lang met voorgeven en besloot daarna om het zelf te proberen, maar die rebound leverde niets op.

Heerenveen liet in de eerste tien minuten van de tweede helft al aantrekkelijker voetbal zien en kreeg nog twee kansen: Zeneli schoot over en Larsson stuitte op Van Leer. Na 54 minuten werd Heerenveen in het zadel geholpen door Mohamed El Makrini, die na een overtreding op Martin Ödegaard met rood van het veld werd gestuurd. Met elf tegen tien slaagde Heerenveen erin om de ban te breken: Schmidt kopte uit een vrije trap uitstekend raak en groeide uit tot de matchwinner in het Abe Lenstra Stadion. Via Thanasis Papazoglou dacht Roda nog even langszij te komen, maar die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd en in de slotfase werd het via Veerman en Ghoochannejhad (strafschop) nog 3-0.