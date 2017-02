Willem II scoort twee keer in twee minuten en herhaalt prestatie uit 2003

Willem II heeft voor het eerst sinds december 2003 twee uitwedstrijden op rij in de Eredivisie weten te winnen. De Tilburgers speelden zaterdagavond een matige eerste helft tegen Excelsior, maar sloegen na de verplichte onderbreking twee keer toe: 0-2. Willem II staat nu met 29 punten op de negende plaats.

Excelsior begon sterker aan de wedstrijd, maar kwam in het eerste kwart niet veel verder dan een schot van Kevin Vermeulen en twee gevaarlijke voorzetten van Luigi Bruins. De bezoekers doken na 25 minuten voor het eerst serieus op voor het doel van Warner Hahn, maar de kopbal van Fran Sol na een voorzet van Derick Tshimanga kon de doelman niet echt in verlegenheid brengen. De kans die Erik Falkenburg na 31 minuten kreeg, leek er al meer op. De aanvallende middenvelder werd gevonden door Thom Haye en stuitte vervolgens op de benen van Hahn.



Luigi Bruins in botsing met Willem II-keeper Kostas Lamprou

Hoewel Excelsior voor veel dreiging zorgde, had de formatie van trainer Mitchell van der Gaag moeite om tot uitgespeelde mogelijkheden te komen. In de laatste officiële minuut van de eerste helft viel uit het niets bijna de 1-0: een vlammend schot van Khalid Karami trof de lat. Het spelbeeld in het eerste kwartier na de pauze bleef onveranderd: Excelsior maakte het spel en Willem II wachtte af. Verder dan een schot van Nigel Hasselbaink kwamen de Kralingers in dat kwartier echter niet en na 62 minuten viel opeens de 0-1.

Dico Koppers mocht het in het strafschopgebied twee keer proberen en zijn volley rolde uiteindelijk via het lichaam van Hahn het doel in. Een minuut na de openingstreffer viel ook de 0-2 en was het duel zo goed als beslist: Falkenburg kopte bij de eerste paal raak na een goede actie en dito voorzet van Jordy Croux. Falkenburg liet even later nog een kans op de 0-3 onbenut en Excelsior slaagde er niet meer in om wat terug te doen en men kon de dertiende nederlaag van het seizoen dan ook niet meer voorkomen. In de slotfase pakte Danilo Pantic nog een rode kaart.