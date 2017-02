Sparta tijdelijk uit gevarenzone na broodnodige overwinning in Nijmegen

Na 196 dagen heeft Sparta weer eens een wedstrijd op vreemde bodem weten te winnen. De Rotterdammers wonnen op bezoek bij NEC met 0-1, de eerste uitoverwinning sinds de 0-3 zege bij PEC Zwolle op 13 augustus. Paco van Moorsel was met de enige treffer van de avond matchwinner in Nijmegen.

Het duel in Nijmegen begon weinig spectaculair. Beide ploegen kwamen in het eerste kwartier tot weinig kansen en leken de rem er wat op te houden. Toch leek Sparta de thuisploeg al vroeg in de wedstrijd in het zadel te helpen. Mart Dijkstra vloerde Julian von Haacke in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Martin van den Kerkhof richting de stip wees. Vanaf elf meter wilde Gregor Breinburg de bal in de linkerhoek schuiven, maar dat werd doorzien door Sparta-doelman Roy Kortsmit.

Roy Kortsmit duikt de goede kant op als Gregor Breinburg aanlegt vanaf elf meter.

Na kleine kansjes voor Kévin Mayi en Ryan Sanusi kwam Sparta na een half uur spelen op voorsprong. Na een aanval over rechts kreeg Denzel Dumfries de bal in het strafschopgebied, waar Paco van Moorsel stond om raak te schieten. NEC-doelman Joris Delle kreeg nog een hand tegen de inzet van de Sparta-middenvelder, maar kon niet voorkomen dat de bal in het doel ging.

In de tweede helft kwam NEC aanmerkelijk sterker uit de kleedkamer en voerde direct de druk op Sparta op. De thuisploeg kreeg wat kleine mogelijkheden, onder meer door een kopbal van Ali Messaoud en schoten van Ferdi Kadioglu en Taiwo Awoniyi. De grootste kansen waren in de tweede helft toch echt voor de bezoekers, die weliswaar het mindere van het spel hadden. Iván Calero maaide voor open doel over de bal heen en invaller Zakaria El Azzouzi miste oog in oog met Delle. Zo maakten de Rotterdammers het zichzelf nog erg lastig in de slotfase, maar de ploeg van trainer Alex Pastoor hield stand. Zo neemt Sparta voorlopig afstand van de gevarenzone. Go Ahead Eagles kan zondag echter weer in punten gelijk komen met de Rotterdammers, maar dan moet het wel zien te winnen van Vitesse.