Dost komt missers te boven en stelt overwinning veilig met doelpunt

Bas Dost heeft zaterdagavond weer een doelpunt toegevoegd aan zijn seizoenstotaal. De spits van Sporting Portugal bepaalde in de slotfase vanaf de strafschopstip de eindstand tegen Estoril: 0-2. Het was de achttiende treffer van de competitietopscorer; Bryan Ruiz had voor rust al de score geopend. Sporting komt op zes punten van FC Porto en staat tien punten achter koploper Benfica.

Om nog enige kans te houden op de landstitel was een overwinning in Estoril noodzakelijk. Os Leões startten niet overtuigend aan de wedstrijd, maar kwamen halverwege de eerste helft toch op voorsprong. Ruiz stond op de juiste positie om van dichtbij af te ronden. Het doelpunt was meer dan welkom voor de voormalig FC Twente-ster, want zijn laatste treffer dateerde van 27 september in de Champions League tegen Legia Warschau. Bas Dost kreeg op aangeven van Gelson Martins een goede kans op de 0-2, maar was aan de late kant.

Ook na de onderbreking leverde een pass van Gelson een uitstekende kans op voor Dost. De competiitetopscorer schoot echter naast. Gelson zelf was evenmin gelukkig in de afronding: één op één met keeper Luis Ribeiro faalde de vleugelspeler. Estoril bleef dus in de wedstrijd, maar wist Sporting het vuur niet na aan de schenen te leggen. Sterker nog: via een strafschop stelde Dost de overwinning veilig. Oumar Diakhite haalde de Nederlander neer en Dost legde zelf aan vanaf elf meter. Hij bleef kalm en bepaalde de eindstand. In de blessuretijd werd Dost vervangen door landgenoot Luc Castaignos.