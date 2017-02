FC Utrecht wint na sensationele ommekeer in Groningen

FC Utrecht blijft meedraaien in de subtop van de Eredivisie. De Domstedelingen leken zaterdagavond te verliezen bij FC Groningen, maar zij bogen een 2-0 achterstand om in een overwinning en staan nu met veertig punten op de vierde plaats. De voorsprong op nummer vijf AZ bedraagt vier punten.

Groningen beleefde een droomstart, want binnen vier minuten lag de bal in het mandje. Tom Hiariej haalde de achterlijn, gaf voor en zag Bryan Linssen doelman David Jensen met een kopbal het nakijken geven: 1-0. De Trots van het Noorden bleef hierna de bovenliggende partij en kreeg al gauw twee nieuwe kansen om de marge te verdubbelen, maar Linssen schoot recht op Jensen en even later wachtte Mimoun Mahi te lang met uithalen waardoor hij er slechts een hoekschop uit haalde. Utrecht viel zwaar tegen en kwam nauwelijks tot serieuze mogelijkheden.



Bryan Linssen is goed voor twee doelpunten.

De formatie van trainer Erik ten Hag schreeuwde na ruim een kwartier spelen wel om een strafschop nadat Sébastien Haller was uitgegleden in het zestienmetergebied, maar scheidsrechter Danny Makkelie liet terecht doorspelen. In de minuten daarna werden er nog twee kansen gecreëerd: Linssen raakte de bal niet goed na een voorzet van Jason Davidson en aan de andere kant kopte Gyrano Kerk het leer tegen de paal. Beide ploegen kregen in het vervolg nog enkele kansen, maar het leek bij rust bij 1-0 te blijven.

Leek, want in de blessuretijd verdubbelde Linssen de marge. De buitenspeler profiteerde van een inschattingsfout van Willem Janssen en bleef oog in oog met Jensen koel: 2-0. Het Groningen van coach Ernest Faber leek de schaapjes daardoor wel op het droge te hebben, maar in het tweede bedrijf ging het helemaal mis. Linssen liet na één minuut een uitgelezen mogelijkheid op de hattrick liggen en zag Haller er acht minuten later 2-1 van maken, waardoor het weer spannend werd in het Noordlease Stadion. De Fransman kopte raak uit een hoekschop van Yassin Ayoub.

Het spel golfde vervolgens op en neer en onder anderen Nacer Barazite, Mahi en Kasper Larsen doken voor het vijandelijke doel op. Dat deed Giovanni Troupéé elf minuten voor tijd ook, maar de rechtsachter rondde zijn actie wél doeltreffend af door hard in de korte hoek te schieten. De meegereisde supporters waren door het dolle heen en voor de fans die carnaval vieren kan dat feest al niet meer stuk, want drie minuten na de gelijkmaker maakte Ayoub er 2-3 van. De middenvelder schoot de bal op aangeven van Kerk tegen de touwen en FC Utrecht gaf die minimale voorsprong niet meer weg.