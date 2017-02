Prachtige ‘Panenka’ vormt hoogtepunt bij overwinning van AS Monaco

AS Monaco heeft vier dagen na de 5-3 nederlaag tegen Manchester City een zege geboekt in de eigen competitie. Les Rouges et Blanc waren zaterdagavond door doelpunten van Kamil Glik en Fabinho met 1-2 te sterk voor EA Guingamp en staan nu met 62 punten op de eerste plaats in Ligue 1. OGC Nice volgt op drie punten.

De bezoekers van trainer Leonardo Jardim hadden het in het eerste kwart niet makkelijk in het Stade de Roudourou, maar kwamen na 24 minuten wel op voorsprong door een treffer van Glik. De Pool gleed de bal na een doorgekopte vrije trap bij de tweede paal binnen. Monaco had voor rust nog op 0-2 kunnen komen, ware het niet dat verdediger Christophe Kerbrat voorkwam van dat Radamel Falcao zou scoren.

Doordat de 0-2 in de tweede helft maar niet wilde vallen, bleef het lang spannend. Monaco wist de marge na 86 minuten echter alsnog te verdubbelen: Fabinho schoot vanaf elf meter met een ‘Panenka’ raak. Via Etienne Didot deed Guingamp later nog iets terug, maar de zege voor Monaco kwam niet meer in gevaar.