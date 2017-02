Bacuna kan lange schorsing verwachten na dwaze actie tegen grensrechter

Leandro Bacuna heeft op een behoorlijk negatieve manier het nieuws gehaald in Engeland. De middenvelder annex verdediger maakte in de slotfase van het duel van zijn club Aston Villa tegen Derby County een beweging richting de grensrechter die leek op een kopstoot. Bacuna kreeg hiervoor een rode kaart van scheidsrechter Andy Madley.

De spanning liep in de slotfase hoog op. The Villans verdedigden in de derby een 1-0 voorsprong tegen Derby County. Aston Villa degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en maakt een tegenvallend jaar door op het tweede niveau. De club kan alle punten goed gebruiken om niet opnieuw in degradatienood te komen. Om die reden was de overwinning die Aston Villa zaterdag boekte van groot belang.

Bij Bacuna sloegen echter de stoppen door bij het verdedigen van de benauwde voorsprong. Nadat de grensrechter een beslissing maakte in het nadeel van Aston Villa, snelde Bacuna naar hem toe en maakte een beweging die leek op een kopstoot. De Nederlander kreeg hier een rode kaart voor en kan een lange schorsing verwachten voor zijn actie.