‘Switchen met Jong Ajax is moeilijk, je wilt toch naar het eerste’

Jong Ajax legde vrijdagavond beslag op de periodetitel in de Jupiler League, maar heeft dat volgens Donny van de Beek niet uitbundig gevierd. Het beloftenteam was niet tevreden met de remise tegen FC Eindhoven (1-1) en weet bovendien dat de periodetitel geen plek in de nacompetitie oplevert, omdat Jong Ajax niet mag promoveren.

"Voor ons zijn er natuurlijk andere belangen dan de andere ploegen in de Jupiler League", geeft Van de Beek aan bij NUsport. "Voor ons is onze ontwikkeling belangrijker. Ik speelde zelf mee om weer eens 90 minuten te spelen. dat was voor mij alweer even geleden. het is belangrijker om fit te blijven en in dat ritme te komen."

Van de Beek speelde dit seizoen veertien duels voor Jong Ajax en elf voor Ajax 1. Hij geeft aan het 'moeilijk' te vinden om te switchen tussen beide teams. "Je wilt toch graag bij het eerste spelen. Maar het moet vanwege het belang om die minuten te maken. Om echt de stap te kunnen maken naar de basis bij het eerste is het goed dat we op het niveau van de Jupiler League kunnen spelen."