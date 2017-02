Zaterdag, 25 Februari 2017

Hoog salaris staat hereniging met Guardiola in de weg

Roberto Mancini ontkent contact te hebben met Leicester City. De trainer zegt dat de geruchten niet kloppen en dat de club het beste Claudio Ranieri had kunnen behouden. (Radio Deejay)

Willie Overtoom heeft een aanbieding ontvangen van Persib Bandung. De clubloze middenvelder heeft nog niet besloten of hij er op ingaat. (Voetbal International)

Daniel Alves wil graag met Josep Guardiola bij Manchester City worden herenigd. De salariseisen en de leeftijd van de rechterverdediger van Juventus zijn echter belangrijke obstakels. (La Gazzetta dello Sport)

Mario Mandzukic is de zoveelste spits in Europa die Tianjin Quanjian heeft benaderd. De aanvaller wil Juventus niet midden in het seizoen verlaten, maar zal in de zomer een eventuele aanbieding in overweging nemen. (Sky Italia)

De verrichtingen van Pablo Fornals bij Málaga worden door Arsenal in de gaten gehouden. In het huidige contract van de middenvelder met de Andalusiërs staat een transferclausule van 'slechts' tien miljoen euro. (AS)