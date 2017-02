Spanjaarden houden Chelsea op titelkoers; unieke prestatie Van Aanholt

Chelsea heeft zaterdag voor eigen publiek geen fout gemaakt tegen Swansea City. De koploper van Engeland won dankzij doelpunten van Spanjaarden Cesc Fàbregas, Pedro en Diego Costa met 3-1 van Swansea City. Het Everton van Ronald Koeman was met 2-0 te sterk voor hekkensluiter Sunderland, terwijl Patrick van Aanholt zijn ploeg Crystal Palace aan een 1-0 zege op Middlesbrough hielp. Afgezien van eigen doelpunten is Van Aanholt de eerste speler die dit seizoen scoorde voor twee clubs in de Premier League.

Chelsea - Swansea City 3-1

Het duurde even voor Chelsea in het gebruikelijke ritme kwam, maar de ploeg van Antonio Conte zocht wel van meet af aan de aanval. Dat leverde na een kleine twintig minuten het openingsdoelpunt op. Eden Hazard en Diego Costa combineerden richting het vijandelijke strafschopgebied. De bal kwam vervolgens terecht bij Pedro, die Fàbregas vond vanaf de rechterflank. De middenvelder mocht de vlot lopende aanval uiteindelijk bekronen met een doelpunt. Via Diego Costa, Fàbregas en Gary Cahill volgden kansen om de score nog voor rust uit te breiden. Dat gebeurde niet en dus bleven Leroy Fer en consorten in de wedstrijd.

Op slag van rust slaagden de gasten erin om langszij te komen: de geheel vrijstaande Fernando Llorente kopte fraai binnen na een lange vrije trap van Gylfi Sigurdsson. In de tweede helft was Fàbregas centimeters verwijderd van zijn tweede doelpunt: op aangeven van Hazard trof de Spanjaard de lat. Chelsea kwam goed weg toen een handsbal van César Azpilicueta geen penalty opleverde en won uiteindelijk dankzij Pedro, die van afstand doeltreffend uithaalde in de linkerhoek. De 3-1 kwam op naam van Diego Costa na heerlijk voorbereidend werk van Hazard. Luciano Narsingh viel in de slotfase in; Mike van der Hoorn zat niet bij de selectie van Swansea.

Everton - Sunderland 2-0

Idrissa Gueye maakte zaterdag zijn eerste doelpunt sinds 19 januari 2016: de middenvelder van Everton drukte vijf minuten voor rust vanaf de rand van de zestien af na een lage voorzet van Seamus Coleman. De voorsprong was verdiend, want Everton was voor rust de bovenliggende partij en was via Gueye en Ademola Lookman eerder al dicht bij een treffer geweest. Tom Davies raakte in de blessuretijd nog de paal. In de tweede helft zette Sunderland wat meer aan en ging men ook met meer vertrouwen spelen, maar doelman Joel Robles werd nauwelijks op de proef gesteld. Het team van Koeman gaf weinig weg en besliste het duel uiteindelijk via een treffer van Romelu Lukaku.

Crystal Palace - Middlesbrough 1-0

Patrick van Aanholt brak de ban voor Crystal Palace en dat was meer dan verdiend. De Londenaren hadden het betere van het spel in de eerste helft, wat onder meer tot uiting kwam via twee grote kansen voor Christian Benteke. Crystal Palace speelde frivool en kwam op voorsprong via een schot van Van Aanholt in de verre hoek. De Nederlander reageerde net buiten het strafschopgebied als eerste op een afvallende bal. Middlesbrough, met Marten de Roon in de basis, bleef het moeilijk hebben, Pas na 56 minuten kon Boro op gelijke hoogte komen: een volley van Christian Stuani werd gepareerd door Wayne Hennessey. Crystal Palace bleef ook in het restant van de tweede helft overeind.