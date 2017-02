PSV'er klopt aan de deur met hattrick: 'Ik wil spelen bij het eerste'

Jong PSV won vrijdagavond met 4-1 van RKC Waalwijk en Albert Gudmundsson was met een hattrick de grote man. Het smaakt naar meer voor de nummer 10 van het beloftenelftal: Gudmundsson hoopt vaker de kans te krijgen om zich te bewijzen bij PSV 1. Voorlopig debuteerde de IJslander nog niet in de ploeg van Phillip Cocu.

Trainer Pascal Jansen vindt dat Gudmundsson zich nog moet ontwikkelen, wil hij doorbreken bij het eerste. "Er kan nog veel beter. Wil hij bij PSV 1 slagen op het middenveld, dan zal hij zich als box-to-box-speler moeten ontwikkelen", stelt Jansen in het Eindhovens Dagblad. "Hij is creatief, maar in het meeverdedigen en de omschakeling kan hij zeker groeien. Dat zijn dingen waar we met hem volop aan werken."

De negentienjarige Gudmundsson erkent zelf dat 'er veel beter' kan. "Maar ik denk ook dat ik in een aantal wedstrijden heb laten zien wat ik al kan", voegt hij daaraan toe. "Elke speler die hier bij de jeugdopleiding actief is, wil zo snel mogelijk naar het eerste elftal en dat wil ik ook. Ik wil vaker meetrainen dan nu het geval is en ook spelen bij PSV 1, maar als jonge speler moet je soms ook geduld hebben." Dit seizoen maakte de jongeling in 23 competitieduels 9 doelpunten voor Jong PSV, dat derde staat in de Jupiler League.