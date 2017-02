‘Het buitenland is een optie en ik vind de Duitse competitie mooi’

Dirk Marcellis gaat in de zomer mogelijk zijn eerste avontuur in het buitenland aan. De 28-jarige verdediger heeft een aflopend contract bij PEC Zwolle en zegt in een interview met De Stentor dat hij geen optie durft uit te sluiten.

“Ik heb al een hoop meegemaakt in mijn carrière, behalve een buitenlands avontuur. Dus ja, die optie staat open. Ik heb altijd gezegd dat ik de Duitse competitie heel mooi vind, maar het moet wel kunnen. Ik heb een gezin en in april word ik 29. Ik zie het wel”, aldus Marcellis, die tot dusverre 53 wedstrijden voor Zwolle speelde.

De drievoudig international van het Nederlands elftal voegt eraan toe dat hij ook een langer verblijf in het MAC³PARK Stadion niet uitsluit. Marcellis kwam eerder uit voor AZ, PSV en NAC Breda.