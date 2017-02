‘Hij is geen absolute wereldtopper, maar voor Ajax is hij bruikbaar’

Bertrand Traoré geniet het vertrouwen van Peter Bosz, maar de 21-jarige rechtsbuiten heeft nog zeker niet zijn beste spel laten zien in Amsterdam. Voormalig teammanager David Endt gelooft nog wel in de Burkinees, zo vertelt hij in het radioprogramma Sportcafé van RTV Noord-Holland.

“Ik vind hem een goede speler, hij heeft een behoorlijke kwaliteit”, aldus Endt. “Ik vind het geen absolute wereldtopper van het niveau van Chelsea, maar voor Ajax is hij heel bruikbaar en heel nuttig. Een echte topspeler heeft meer intelligentie in zijn spel. Traoré heeft zijn actie, maar is in die actie niet intelligent.”

Traoré, die op Stamford Bridge nog een contract heeft dat tot de zomer van 2019 doorloopt, speelde tot dusverre 23 wedstrijden voor Ajax. Daarin kwam hij tot zes doelpunten en vier assists. Met Ajax neemt de linkspoot het zondagmiddag op tegen Heracles Almelo.