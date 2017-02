Boilesen: ‘Hij is als een rode wijn, hij wordt met de jaren beter’

Ajax werd vrijdagmiddag bij de loting voor de achtste finales van de Europa League gekoppeld aan FC Kopenhagen, dat de laatste zestien van het toernooi bereikte ten koste van Ludogorets. Een speciale aangelegenheid voor Nicolai Boilesen, die jarenlang op de loonlijst stond bij Ajax maar afgelopen zomer opteerde voor een transfer naar Kopenhagen.

Boilesen, vijftienvoudig Deens international, speelde in Amsterdam vier seizoenen samen met Lasse Schöne en is in gesprek met DR lovend over zijn landgenoot. "Lasse is als een rode wijn, hij wordt met de jaren beter. Ik ben erg onder de indruk van hem, hij doet het heel goed en heeft een belangrijke rol op het veld, waar hij de opbouw verzorgt. Met zijn spelhervattingen is hij verder heel belangrijk voor Ajax", aldus de verdediger.

Ook de verrichtingen van Kasper Dolberg houdt Boilesen nauwlettend in de gaten. "Hij is een heel goede speler, die indruk maakt", zegt de linkspoot over de negentienjarige spits. "Hij lijkt erg verlegen buiten het veld, maar op het veld heeft hij het goed gedaan, vooral in de herfst toen hij doorbrak. Dolberg is klinisch in de afwerking en ik hoor niets dan lovende woorden over hem."