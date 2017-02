‘Blijf nog één jaar en ga daarna naar Real Madrid of Barcelona’

Youri Tielemans is nog altijd maar negentien jaar oud, maar de middenvelder heeft al een karrenvracht aan ervaring opgedaan. Hij speelde 169 officiële wedstrijden voor Anderlecht, werd één keer kampioen en speelde ook nog twee interlands. Tielemans wordt door zijn uitstekende spel al maanden gelinkt aan een transfer.

Oud-aanvaller Youri Mulder, die voor Ajax, FC Twente en Schalke 04 speelde, vindt echter niet dat het talent zich gek moet laten maken: “Als iedereen zegt dat Barcelona, Bayern München of Chelsea te hoog gegrepen zijn, dan kan hij beter nog één jaartje blijven. Wat ik al gezien heb van Tielemans, gaf mij maar zelden een wauwgevoel.”

Mulder voegt er in Fan! aan toe dat Tielemans weliswaar een ‘fabelachtige traptechniek’ heeft, maar dat hij ook nog niet constant genoeg is. “Daarom zou ik zeggen: Youri, doe er nog een jaartje extra bij. En ga dan meteen naar een topclub. Naar Real Madrid of Barcelona.” Tielemans heeft in Brussel nog een contract dat tot de zomer van 2020.