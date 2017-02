‘Ik wil mezelf uitdagen bij Chelsea en heb niet gedacht aan een vertrek’

Cesc Fàbregas was in zijn eerste twee seizoenen bij Chelsea zelden bankzitter, maar onder Antonio Conte moet de middenvelder zich steeds vaker schikken in een reserverol. Hij verscheen dit seizoen in de competitie pas vijfmaal aan de aftrap, maar aan een vertrek wil Fàbregas voorlopig echter nog niet denken.

“Ik wil mezelf hier bij Chelsea uitdagen, ik denk op dit moment aan niets anders”, verzekert de 29-jarige Spanjaard in gesprek met Sky Sports. Fàbregas erkent dat zijn rol veranderd is sinds de komst van Conte, die momenteel fier aan kop gaat met the Blues in de Premier League. “De situatie is anders, maar het is altijd een uitdaging geweest. Er zullen altijd geruchten zijn, dat kun je niet stoppen, maar ik maak me er niet druk om. Ik heb geen seconde gedacht aan een vertrek.”

“Sommige spelers raken gefrustreerd en denken aan een vertrek als ze twee wedstrijden niet spelen, maar zo werkt het niet voor mij”, vervolgt Fàbregas. “Ik wil mezelf uitdagen. Ik weet waartoe ik in staat ben en of ik beter ben dan anderen, of niet. Ik weet wat ik dit team kan brengen. Ik heb mezelf elke keer bewezen als ik de kans kreeg en zal daar niet mee stoppen tot het moment dat ik elke wedstrijd speel die ik wil spelen”, besluit de spelmaker, wiens contract op Stamford Bridge nog tweeënhalf jaar doorloopt.