Buffon en Henry eensgezind: ‘Niemand kan deze beslissing begrijpen’

Het huwelijk tussen Leicester City en Claudio Ranieri liep deze week op de klippen. De Italiaanse oefenmeester ontving zijn congé vanwege de teleurstellende resultaten in de competitie en de beslissing van de aftredend landskampioen om Ranieri op straat te zetten kan op weinig begrip rekenen in de voetbalwereld.

“Het is lastig te begrijpen. Ik denk dat er niemand is in de voetbalwereld die het kan begrijpen", vertelt landgenoot Gianluigi Buffon in de Italiaanse media. De doelman van Juventus is vol lof over Ranieri, die vorig seizoen de Engelse landstitel won met Leicester. "Ik heb enorm veel respect en bewondering voor wat hij gepresteerd heeft. Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg clubs zullen zijn die met hem in zee willen gaan", aldus Buffon.

Thierry Henry sluit zich aan bij Buffon. "Alles is verkeerd aan het besluit. Mag hij geen mindere periode hebben?", vraagt de assistent-bondscoach van België zich hardop af in gesprek met Sky Sports. "Ik heb gehoord dat zijn aankopen niet goed genoeg waren of dat er problemen waren met de technische staf. Er moet meer gespeeld hebben, maar dat betekent niet dat hij ontslagen moest worden", stelt Henry.

Diverse Engelse media berichten dat een deel van de spelersgroep van Leicester om het ontslag van Ranieri zou hebben gevraagd, maar doelman Kasper Schmeichel heeft mooie woorden over voor de keuzeheer. "Ik wil Claudio bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor de club en voor mij persoonlijk. Hij verdient respect en waardering voor wat hij gepresteerd heeft met ons", schrijft hij op Instagram.