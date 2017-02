Westermann sluit vertrek niet uit: ‘Ajax is een opleidingsclub’

De samenwerking tussen Heiko Westermann en Ajax is nog geen doorslaand succes. De 33-jarige verdediger streek afgelopen zomer transfervrij neer in Amsterdam, maar speelde pas zes wedstrijden in het keurkorps van Peter Bosz. De Duitser erkent in Die Welt dat hij zich er heel wat anders had voorgesteld.

“Ze waren op zoek naar een speler met ervaring die de jongere jongens zou kunnen aansturen. Iemand waar je op kunt vertrouwen”, legt Westermann uit. “Dat vond ik interessant en daarom besloot ik om Real Betis te verlaten. Doordat de defensie van Ajax dit seizoen echter zeer stabiel is, zit ik voornamelijk op de reservebank. Het frustreert. Al het andere zou gelogen zijn.”

Het contract van Westermann loopt in de zomer van 2018 af bij Ajax. De ervaren mandekker heeft het naar zijn zin bij de huidige nummer twee van de Eredivisie, maar sluit een vertrek aan het einde van dit seizoen niet uit. “Ik kan het goed vinden met de meeste mensen, help de jongere spelers op de training met tips en ben beschikbaar als ik nodig ben. Ik kan echter niet garanderen dat ik mijn contract hier uit zal dienen. Ajax is een opleidingsclub en op mijn leeftijd pas ik daar eigenlijk niet meer tussen”, besluit Westermann.