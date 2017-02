‘Sánchez heeft de kwaliteiten om voor Barcelona te spelen’

Davinson Sánchez kon in de zomer overstappen naar Barcelona, maar de verdediger had er geen trek in om in het tweede elftal te beginnen en koos daarom voor Ajax. Ploeggenoot André Onana denkt dat de Colombiaan het wel in zich heeft om voor het team van trainer Luis Enrique te spelen.

“Hij is een geweldige centrale verdediger. Hij is een goede vriend van mij en ik denk dat hij de kwaliteiten heeft om voor Barcelona te spelen. Ze zouden er echt sterker op worden en ik zie Davinson dus ooit wel voor Barcelona spelen”, aldus de doelman in een interview met Marca. Sánchez speelde tot dusverre 29 wedstrijden voor Ajax.

De twintigjarige stopper heeft weinig tijd nodig gehad om de harten van de supporters te veroveren en dat geldt ook voor de één jaar jongere Kasper Dolberg, die op 35 duels staat. “Of hij de nieuwe Zlatan Ibrahimovic is? Ik snap de vergelijking wel. Hij kan goed met de rug naar het doel spelen en heeft gewoon veel kwaliteit. Hij heeft veel talent en hij kan de wereld gaan veroveren”, besluit Onana.