‘Ik wil best naar Barcelona, maar Ajax heeft mijn prioriteit’

André Onana heeft er geen spijt van dat hij Barcelona heeft verlaten. De twintigjarige doelman speelde vijf jaar lang in de jeugdopleiding van de Catalanen, maar wist zijn debuut in het eerste elftal nooit te maken. De Kameroener erkent in gesprek met Marca dat hij er wel langer had kunnen blijven.

“Het klopt dat Andoni Zubizarreta en het bestuur met mijn zaakwaarnemer hebben onderhandeld, maar wat ze ons aanboden, was niet wat ik wilde. Ik moest kijken naar wat goed voor mij zou zijn en dat is wat ik heb gedaan, denk ik. Ik heb er geen spijt van dat ik ben vertrokken”, aldus Onana. “Ik moest vertrekken omdat ik wilde groeien als voetballer. Ik werd bij Barcelona wel gewaardeerd, maar toen kocht de club Claudio Bravo en zag ik voor mezelf geen ruimte meer. Het was duidelijk dat ik weg moest en elders een nieuw begin moest maken. Als ik was gebleven, was het allemaal veel moeilijker voor mij geworden.”

Onana zegt het bij Barcelona erg naar zijn zin te hebben en dat hij voorlopig niet moet denken aan een vertrek uit de Amsterdam ArenA. Mocht het talent ooit een transfer alsnog overwegen, dan sluit hij een terugkeer naar Spanje niet uit: “LaLiga is een van de beste competities van de wereld. Iedere speler zou daar willen spelen, maar mijn prioriteit is op dit moment Ajax. Daar wil ik blijven en presteren. Een terugkeer naar Barcelona? Daar wil iedereen spelen. Ik zou best terug willen, maar ik moet het eerst hier laten zien. We zullen zien wat er gebeurt”, besluit Onana, die nog tot medio 2018 vastligt.