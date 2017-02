Wijnaldum kijkt uit naar maandag: ‘Hij was echt heel belangrijk voor ze’

Liverpool is komende maandag de eerste tegenstander van het Leicester City zónder de donderdag ontslagen Claudio Ranieri. Slechts 298 dagen na het winnen van de verrassende landstitel werd de oefenmeester verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise in de huidige voetbaljaargang. Georginio Wijnaldum waakt voor onderschatting van de degradatiekandidaat.

"Natuurlijk hebben ze dit seizoen een slechte reeks, ze doen het niet zo goed als vorig seizoen. Maar ik denk dat ze nog steeds een goed team zijn. Bijna alle voetballers zijn gebleven", zo vertelt Wijnaldum in gesprek met Sky Sports. "Een goed team, maar N'Golo Kanté wordt gemist. Hij was echt heel belangrijk op het middenveld. Hij hield iedereen bij elkaar en was een van de redenen van de landstitel."

"Nu hij weg is, is het voor iedereen in het team moeilijker geworden." Kanté vertrok naar Chelsea, waar hij ook niet meer uit de basiself weg te denken is. "Maar ik denk dat het nog steeds moeilijk zal zijn om ze te verslaan. Tegen Manchester City speelden ze een goede wedstrijd. Ze kunnen van grote clubs winnen. In de Premier League is vrijwel iedereen moeilijk om te verslaan. Het hangt af van hoe je een wedstrijd begint en hoe je speelt. Iedereen weet dat ze beter kunnen, dat hebben ze vorig seizoen laten zien. Het is moeilijk om te zeggen waar ze daadwerkelijk staan."