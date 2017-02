‘Mourinho wil niet weer blauwtje lopen en ’stalkt‘ sterspeler van Barcelona’

"Mourinho toca a Neymar", zo kopt Sport zaterdag, "Mourinho benadert Neymar". Volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië doet de manager van Manchester United er alles aan om de aanvaller van Barcelona ervan te overtuigen om komende zomer naar Engeland te komen, ook al heeft hij recent een nieuw contract ondertekend. Mourinho zou 'enkele weken geleden' begonnen zijn met het 'stalken' van de Braziliaan, zo klinkt het.

Mourinho vindt Neymar de ideale versterking, zo verzekert Sport. In zijn tijd bij Real Madrid stond de oefenmeester al welwillend tegenover de komst van de Braziliaan, maar ondanks verwoede pogingen van Florentino Pérez wilde hij liever in de voetsporen van Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo en Romario treden. Een hard gelag voor Real Madrid én Perez, die uiteindelijk beweerde dat Barcelona veel te veel geld had betaald.

Manchester United zou bereid zijn om de transferclausule van tweehonderd miljoen euro te benaderen, zo schrijft de Catalaanse sportkrant. Ook in financieel opzicht zal Neymar er op vooruit gaan, ook al ondertekende hij vorig jaar een nieuw contract met Barcelona. De deze maand 25 jaar geworden Braziliaan kwam medio 2013 over van Santos en was sindsdien goed voor 95 doelpunten in 171 officiële duels.