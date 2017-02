Pröpper: ‘Het bod en de vraagprijs van PSV lagen best ver uit elkaar’

Davy Pröpper stond in de nadrukkelijke belangstelling van Zenit Sint-Petersburg. De club uit Rusland bracht ook een aanzienlijk bod op de middenvelder uit, maar de Eindhovense club gaf aan Pröpper niet midden in het seizoen kwijt te willen. Een tweede bod van Zenit bleef uiteindelijk uit en daar heeft de ex-Vitessenaar vrede mee.

"Ik had er goed over nagedacht als de clubs er werkelijk uit waren geweest", erkent Pröpper, 25 jaar, in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Zover is het alleen nooit gekomen. Eerlijk is eerlijk, het bod en de vraagprijs van PSV lagen best ver uit elkaar. Ik was daarvan op de hoogte en wist dus vrij snel dat het een moeilijk verhaal zou worden. Voor mij is dat niet erg."

Pröpper is er blij mee dat PSV aangaf liever geen afscheid te willen nemen. Dat kan over enkele maanden weer anders zijn. "Komende zomer is de markt weer open en dan kijken we dan wel weer wat er gebeurt. Nu gaat alle energie richting de kampioensstrijd." Pröpper, die medio 2015 van Vitesse overkwam, verlengde vorig jaar zomer zijn contract met PSV met een seizoen, tot medio 2020.