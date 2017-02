Real Madrid wil Portugese ster van 80 miljoen euro

Shandong Luneng gaat voor het sluiten van de Chinese markt op dinsdag nog een ultieme poging wagen voor Ashley Young. De club wil Manchester United een bedrag van tien miljoen euro bieden. (The Sun)

Het ambitieuze Lille mengt zich ook in de strijd om William Carvalho. Sporting Portugal heeft echter al laten weten dat de transferclausule van de defensieve middenvelder 45 miljoen euro bedraagt, en geen euro minder. (Le10Sport)

De ster van AS Monaco, die naar tachtig miljoen euro moet kosten, werd al genoemd bij Barcelona, Juventus, Chelsea en Manchester United.

De zaakwaarnemer van Jonathan Biabiany claimt dat Chelsea in de slotfase van de winterse transfermarkt naar zijn cliënt hengelde. Antonio Conte zou persoonlijk hebben gesproken met de aanvaller van Internazionale. (Sky Italia)

Zlatan Ibrahimovic laat een tweede jaar bij Manchester United afhangen van wel of geen deelname aan de Champions League. Hij wil niet opnieuw een seizoen van het belangrijke toernooi missen. (Daily Mail)