Lerby waarschuwt Ajax: ‘Hij is echt een speler om in de gaten te houden’

Sören Lerby vindt Ajax 'absoluut' niet de favoriet in de koppeling aan FC Kopenhagen in de achtste finale van het toernooi om de Europa League. De oud-voetballer noemt de Deense club 'by far de beste ploeg van Scandinavië'. "Als ik het heel zonnig bekijk, geef ik Peter Bosz en zijn spelers vijftig procent kans", zo stelt de zaakwaarnemer.

Lerby wijst zaterdag in De Telegraaf op de kwaliteiten van FC Kopenhagen: een ploeg met heel veel lengte en kracht, en een goede organisatie. "Ze geven bijna niks weg. De spelers van Kopenhagen zijn slopers. Ajax zal echt twee keer op de toppen van zijn kunnen moeten spelen om door te bekeren."

FC Kopenhagen heeft een hoge begroting en kan wat doen, zo benadrukt Lerby. "Nicolai Boilesen staat er onder contract, maar speelde tot dusver nog niet veel. Andreas Cornelius vormt het grootste gevaar. Hij is echt een speler om in de gaten te houden." FC Kopenhagen verzamelde negen punten in de groepsfase van de Champions League, maar moest toch voorrang verlenen aan Leicester City en FC Porto. In de zestiende finales van de Europa League rekenden de Denen af met Ludogorets uit Bulgarije.