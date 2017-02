‘Pratende mensen, jij misschien ook, motiveren me alleen maar’

Enes Ünal scoorde vrijdagavond op bezoek bij ADO Den Haag (1-1) voor het eerst sinds 17 december 2016 weer. Met zijn elfde treffer van het seizoen evenaarde de spits van FC Twente zijn landgenoot Colin Kazim-Richards als meest scorende Turkse speler in een Eredivisie-jaargang. Het was een welkome opsteker na de kritiek op Ünal vanwege zijn schwalbe in de wedstrijd tegen sc Heerenveen van vorige week.

De aanvaller haalde in de eerste helft doeltreffend uit vanaf de rand van het zestienmetergebied en vierde zijn doelpunt met handgebaren. Hij seinde dat er veel wordt gepraat over hem. "Mensen praten gewoon. Pratende mensen motiveren me alleen maar", vertelt Ünal na afloop bij FOX Sports. "Welke mensen? Die zich aangesproken voelen. Jij misschien ook. Iedereen. Het is niet tegen iemand gericht, het gebeurt gewoon op dat moment."

Ünal wordt dit seizoen gehuurd van Manchester City. In principe keert hij in de zomer terug naar Engeland, maar een langer verblijf in Enschede is niet ondenkbaar. Zelf weet de negentienjarige Ünal nog niet waar zijn toekomst ligt. Ik focus me nu alleen op de komende wedstrijden. Daarin wil ik alles geven. Ik houd van de fans, de club. Daarna zien we wel."