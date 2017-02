Nice zet titelrivalen verder onder druk na sprookje brekebeen

OGC Nice heeft vrijdagavond ternauwernood drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Montpellier. Het elftal van Lucien Favre keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar werd uiteindelijk gered door Mickaël Le Bihan, die voor het eerst sinds ruim zeventien maanden zijn opwachting maakte in het keurkorps van Nice en zijn rentree opluisterde met twee doelpunten: 2-1.

Nice kent in de eigen Allianz Riviera een indrukwekkende staat van dienst. Les Aiglons wonnen vijftien van hun laatste achttien thuiswedstrijden in de Franse competitie en hoefden in die reeks geen enkele nederlaag te incasseren. Nice heeft het traditioneel echter altijd lastig met Montpellier, dat zijn reputatie als angstgegner in de eerste helft meer dan waarmaakte.

Montpellier ging furieus van start en kwam na negen minuten spelen verdiend op voorsprong. De thuisploeg kreeg de bal niet goed weg na een vrije trap van Ryad Boudebouz, waarna Steve Mounie de openingstreffer verzorgde. Nice kreeg na de 1-0 enkele mogelijkheden via onder meer Anastasios Donis, maar diens schot vloog rakelings naast het doel van Laurent Pionnier, die voorts ook nog redde op een poging van Wylan Cyprien.

Na de onderbreking werd Le Bihan binnen de lijnen gebracht door Favre en het werd een invalbeurt om nooit te vergeten voor de spits, die op 23 september 2015 zijn been brak in het duel met Bordeaux. Eerst kon Le Bihan halverwege de tweede helft succesvol afdrukken van net buiten het strafschopgebied, na een fraaie dribbel van Valentin Eysseric, waarna hij Nice in de slotfase uiteindelijk ook nog de drie punten schonk. Door de zege komt Nice op gelijke hoogte met koploper AS Monaco, dat eveneens 59 punten heeft maar later dit weekeinde nog in actie komt.