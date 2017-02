Heerlijke carnaval voor VVV en Jong PSV, Ajax wint periode

VVV-Venlo is carnaval begonnen met een driepunter. De koploper van de Jupiler League wervelde voor eigen publiek langs hekkensluiter Achilles'29 (4-0) en zette daarmee een nieuwe stap richting de titel. Nummer twee Jong Ajax verspeelde punten tegen FC Eindhoven (1-1), maar belager Jong PSV won wel overtuigend en begint eveneens goed aan carnaval. Het was tevens de laatste speelronde van de derde periode. Jong Ajax werd periodekampioen, want VVV had reeds een periode gewonnen.

VVV-Venlo – Achilles'29 4-0

Vito van Crooy scoorde viermaal in zijn laatste vier duels voor de lijstaanvoerder en de 21-jarige aanvaller had tegen Achilles slechts zes minuten nodig om het doel te vinden. VVV had bijzonder weinig te duchten van de hekkensluiter en zou nog binnen het half uur uitlopen naar een 3-0 voorsprong, door doelpunten van Joey Slegers en Ralf Seuntjes. In de tweede helft kreeg VVV diverse kansen om de score verder te verfraaien, maar doordat alleen Van Crooy nogmaals scoorde, bleef een grotere afstraffing Achilles uiteindelijk bespaard.

Jong Ajax – FC Eindhoven 1-1

Kaj Sierhuis schoot Ajax Onder-19 afgelopen week met twee doelpunten naar de kwartfinale van de UEFA Youth League en de jonge spits gaf vrijdagavond opnieuw zijn visitekaartje af. In het duel van Jong Ajax met Eindhoven tekende Sierhuis op slag van rust voor de 1-0, door fraai binnen te werken na een voorzet van Justin Kluivert. Het was een verdiende voorsprong voor de Amsterdammers, die in de eerste helft nauwelijks in de problemen werden gebracht door Eindhoven. De bezoekers kwamen echter sterker uit de kleedkamer en kregen zeven minuten na rust al loon naar werken. Nadat Mart Lieder in eerste instantie nog was gestuit op Robert Alblas, zorgde Rafael Uiterloo in de rebound alsnog voor de gelijkmaker. In het vervolg kregen beide teams nog voldoende kansen op de overwinning, maar een winnende treffer bleef uiteindelijk uit. De remise was wel genoeg voor de periodetitel.

Clubicoon Sjaak Swart reikte de Bronzen Stier uit aan doelman Norbert Alblas.

NAC Breda - FC Volendam 1-0

NAC kon wel een opsteker gebruiken na twee opeenvolgende nederlagen in de competitie. De ploeg van Stijn Vreven kende een droomstart, want binnen twee minuten zette Mounir El Allouchi de gastheer op voorsprong. De middenvelder slalomde zichzelf vrij en krulde prachtig binnen. Daarmee bepaalde hij meteen de ruststand, al kreeg NAC nog kansen op meer. In de tweede helft waren Kees Kwakman en Kevin van Kippersluis gevaarlijk namens Volendam. NAC meldde zich via Jari Oosterwijk, El Allouchi en Robbert Schilder, maar het bleef 1-0 en daar waren de supporters content mee.

SC Cambuur - MVV Maastricht 4-0

Cambuur kende een heerlijke avond tegen de directe concurrent en verdeelde de doelpunten eerlijk over beide helften. Het was na een halfuur als eerste de beurt aan Sander van de Streek. De vrijstaande aanvoerder werd in het zestienmetergebied gevonden door Jergé Hoefdraad en schoot de bal beheerst achter keeper Bo Geens. Zeven minuten voor rust verdubbelde Jamiro Monteiro de voorsprong, toen de bal na een klutssituatie voor zijn voeten kwam. Martijn Barto was na rust goed voor de 3-0: Geens liet de bal door zijn benen glippen. De eindstand werd bepaald door Stefano Lilipaly, die de doelman omzeilde na een snelle omschakeling.

Jong PSV – RKC Waalwijk 4-1

PSV begon furieus aan de streekderby en kreeg na zeven minuten spelen een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Clubtopscorer Sam Lammers faalde echter vanaf elf minuten en zag ploeggenoot Damian van Bruggen enkele minuten later tot overmaat van ramp ook nog eens het leder achter zijn eigen doelman werken. Albert Gudmundsson zorgde er met een fraaie stift echter voor dat de teams met een gelijke stand aan de thee gingen. In de tweede helft deed de IJslander opnieuw van zich spreken. Eerst fungeerde Gudmundsson als eindstation na een vlotte counter van de Eindhovenaren, waarna hij het duel twintig minuten voor tijd met zijn derde doelpunt van de avond op slot gooide. Aanvalscompagnon Lammers pikte in de slotfase ook nog zijn doelpunt mee.

Met een hattrick was Albert Gudmundsson de grote man bij Jong PSV.

Almere City - FC Oss 3-3

Het werd een waar spektakelstuk in Almere. In de openingsfase had de thuisploeg het initiatief, maar een strafschop van competitietopschutter Tom Boere zorgde na 24 minuten toch voor een voorsprong voor de Noord-Brabanders. Uit het niets werd het vervolgens ook 0-2: Dominique Kivuvu schoot raak. Eerder dit seizoen boog Almere een 2-0 achterstand tegen Oss nog om in een 2-3 zege en dat kunstje leek de club te gaan herhalen, want na rust volgde een indrukwekkende comeback. Jeffrey Rijsdijk schoot de bal in de kruising, Sherjill MacDonald kopte krachtig raak en Soufyan Ahannach zorgde met een heerlijk doelpunt voor de 3-2. Toch gooide Boere weer roet in het eten met een van richting veranderd schot.

Helmond Sport – Jong FC Utrecht 1-1

De beloften van Utrecht konden nauwelijks een vuist maken op bezoek bij Helmond en mochten van geluk spreken dat de Noord-Brabanders het duel bij rust niet reeds op slot hadden gegooid. Helmond ondervond nauwelijks weerstand van de Domstedelingen en kwam op het half uur op voorsprong via Jordy Thomassen, die raak kopte op aangeven van Furhgill Zeldenrust. In de tweede helft tapten de gasten echter uit een ander vaatje en dat resulteerde vlak voor tijd uiteindelijk in de gelijkmaker van Maarten Peijnenburg.

Jordy Thomassen maakte de 1-0 van Helmond Sport.

FC Emmen – Fortuna Sittard 2-3

Fortuna is na de winterstop bezig aan een prima reeks met slechts één nederlaag in zeven duels en kwam halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong bij Emmen. Perr Schuurs ontsnapte bij een hoekschop aan zijn directe tegenstander en bracht het elftal van Sunday Oliseh met een rake kopstoot op 0-1. Emmen kwam gaandeweg het eerste bedrijf echter beter in de wedstrijd en zou de score luttele minuten voor de pauze nog nivelleren via Alexander Bannink, die het leder achter doelman Miguel Santos schoot op aangeven van Cas Peters. Voorts bracht Josimar Lima Emmen al vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar Fin Stokkers bezorgde de bezoekers met twee doelpunten alsnog de drie punten.

SC Telstar – FC Den Bosch 2-0

Den Bosch vergaarde slechts één puntje in zijn laatste drie wedstrijden en maakte ook op bezoek bij Telstar weinig indruk. Nadat de thuisploeg in de openingsfase al eens het aluminium had geteisterd, verzorgde Liban Abdulahi na een half uur alsnog de 1-0. De middenvelder ontdeed zich van een aantal tegenstanders, alvorens hij Kees Heemskerk verschalkte met een fraai schot. In de tweede helft verloor Den Bosch Ben Santermans met een rode kaart, alvorens Fabian Serrarens in de slotfase voor de 2-0 zorgde.

FC Dordrecht – De Graafschap 0-3

Het werd de avond van Mark Diemers in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Nadat de middenvelder in de eerste helft nog de paal had geraakt namens De Graafschap, tekende hij drie minuten na de onderbreking uit een vrije trap alsnog voor de openingstreffer. De voorsprong was verdiend te noemen. De Superboeren waren de bovenliggende partij en brachten halverwege het tweede bedrijf de beslissing in de ontmoeting aan. Na een schitterende aanval bereikte Bryan Smeets Diemers, waarna laatstgenoemde met zijn tweede goal van de wedstrijd de 0-2 voor zijn rekening nam. Dordrecht eindigde het duel uiteindelijk met tien man na een rode kaart van Joey Godee en moest in de slotfase ook nog een derde treffer incasseren. Invaller Daryl van Miegheim bereikte Piotr Parzyszek, waarna het voor de clubtopscorer een koud kunstje was om te scoren. De Graafschap heeft nu drie van zijn laatste vier wedstrijden gewonnen.