Schaken en Ünal stoppen droogtes bij eerste succesje Groenendijk

Alfons Groenendijk heeft zijn eerste punt als trainer van ADO Den Haag te pakken. In eigen huis remiseerde de hekkensluiter vrijdagavond tegen FC Twente: 1-1. De doelpunten kwamen van Ruben Schaken en Enes Ünal, die beiden een eind maakten aan lange droogtes. FC Twente liet na om de vijfde plek over te nemen van AZ en overnacht als nummer zes.

ADO trok zich in de eerste helft terug en probeerde in de omschakeling toe te slaan. Die tactiek was na een kwartier succesvol, toen Schaken de score opende. De aanvaller was er als de kippen bij nadat Nick Marsman redding bracht op een schot van Guyon Fernandez. Daarmee beëindigde Schaken een doelpuntendroogte van veertig uur in de Eredivisie. Voor het doelpunt hadden beide ploegen al een kans gekregen. Na de openingstreffer leek ADO de rijen achterin goed gesloten te houden: FC Twente had veel moeite om een opening te vinden.

Uit het niets kwamen de bezoekers toch op gelijke hoogte. Ook Ünal scoorde na lange tijd weer eens. Het laatste doelpunt van de spits dateerde van 17 december 2016, maar met een fraai afstandsschot bracht hij de score in evenwicht. Kamohelo Mokotjo legde de bal breed op Ünal, wiens verrassende uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied doelman Robert Zwinkels te machtig was. Kort daarop haalde collega-keeper Marsman opgelucht adem, want Dion Malone trof de paal. Zijn schot werd nog getoucheerd door de hand van Hidde ter Avest en belandde via Marsman tegen het aluminium.

Enes Ünal scoorde na twee maanden weer eens.

Er was toen een halfuur gespeeld in het Kyocera Stadion. FC Twente was zoekende. De ploeg van René Hake was geduldig in balbezit en tikte rond totdat een gaatje werd gevonden. Voor rust gebeurde dat niet meer, terwijl ook ADO niet meer verder kwam dan een kopbal van Tom Beugelsdijk zonder richting. In de fase na rust kwamen de Hagenaars zelden op de vijandelijke helft. FC Twente zette veel druk naar voren en zorgde voor hachelijke situaties voor het doel van Zwinkels, al bleven grote kansen uit.

De wedstrijd grossierde vooral in hoekschoppen aan weerszijden die weinig opleverden. De eerste helft bood nog vermaak, maar na rust viel er voor de neutrale toeschouwer weinig te genieten. Het spel speelde zich voornamelijk af op het middenrif; voor beide doelen gebeurde weinig. Ook het 'Haags kwartiertje' bood niet de gewenste spanning. Geen enkele ploeg scoorde dit seizoen minder vaak in het laatste kwartier dan ADO en dat bleef zo, terwijl ook FC Twente niets kon veranderen aan de stand.