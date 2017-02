‘We hebben Boilesen die wat ‘inside information’ kan geven over Ajax’

Stale Solbakken is tevreden met de loting voor de achtste finale van de Europa League. FC Kopenhagen neemt het op tegen Ajax, wees de loting vrijdagmiddag uit. Beide teams kwamen elkaar tweemaal eerder tegen in Europees verband en beide keren bekerden de Denen door.

"Het is een goede loting, zowel op sportief vlak als voor het publiek", stelt trainer Solbakken op de clubsite. "We hebben een goede kans, al wordt het lastig en zouden we liever eindigen met een thuiswedstrijd. We hebben een historische band met Ajax en we hebben laten zien dat we ze kunnen verslagen, maar daar hebben we nu niet veel meer aan."

"Het is een club met een Deense link en Nicolai Boilesen kan ons wat inside information geven. Het worden twee leuke en interessante wedstrijden, waar we erg naar uitkijken", concludeert de trainer. Boilesen is bij lange na niet de enige ex-Eredivisionist die bij Kopenhagen onder contract staat; zo beschikt de club ook over voormalig PSV'er Mathias 'Zanka' Jörgensen. "Ik verwacht twee zeer spannende duels met een ploeg waarmee we ons kunnen meten. Het is fifty-fifty", stelt de verdediger.