‘Concurrent Blind is reserverol zat bij Man United en aast op vertrek’

Luke Shaw kan momenteel amper rekenen op speeltijd bij Manchester United. De linkervleugelverdediger speelde dit seizoen pas veertien duels voor the Red Devils en is ontevreden over zijn reserverol onder manager José Mourinho. Mochten de komende maanden geen verbeterd perspectief opleveren voor Shaw, dan zal hij in de zomer opteren voor een vertrek, zo verzekert the Guardian vrijdag.

Shaw werd door Mourinho buiten de wedstrijdselectie van United gelaten voor het uitduel in de Europa League van donderdagavond met Saint-Étienne. "Op dit moment geef ik de voorkeur aan Daley Blind, Marcos Rojo en Matteo Darmian en zij spelen allen zoals ik dat wil van een vleugelverdediger. Luke moet op zijn kans wachten. Hij moet harder werken en zich realiseren dat ik niets voor niks weggeef", zei de Portugese coach eerder deze week.

Shaw staat sinds de zomer van 2014 onder contract bij United, dat de inmiddels 21-jarige Engelsman voor een kleine veertig miljoen euro overnam van Southampton. In tweeënhalf jaar kwam hij mede door veel blessureleed pas tot 42 optredens in de hoofdmacht van de huidige nummer zes van de Premier League. Het huidige contract van Shaw loopt nog anderhalf jaar door op Old Trafford.